Околзина Лукерья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Околзинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1754
Сын: Околзинъ Петръ
Отец ребёнка: Околзинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Околзина) Ирина
Отец ребёнка: Околзинъ Семенъ
Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1762
Сын: Околзинъ Иванъ
Отец ребёнка: Околзинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Подрядова (Околзина) Алена
Отец ребёнка: Околзинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Околзина) Агафья
Отец ребёнка: Околзинъ Семенъ