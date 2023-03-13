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Околзина Лукерья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Околзинъ Семенъ

Рождение ребёнка
1754

Сын: Околзинъ Петръ

Отец ребёнка: Околзинъ Семенъ

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Околзина) Ирина

Отец ребёнка: Околзинъ Семенъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Околзинъ Иванъ

Отец ребёнка: Околзинъ Семенъ

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Подрядова (Околзина) Алена

Отец ребёнка: Околзинъ Семенъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Околзина) Агафья

Отец ребёнка: Околзинъ Семенъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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