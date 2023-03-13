Околзинъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Околзинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Околзинъ Герасимъ
Мать ребёнка: Околзина Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Околзина Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Околзинъ Ананий
Мать ребёнка: Околзина Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Околзина Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Околзинъ Семенъ
Мать ребёнка: Околзина Агафья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно