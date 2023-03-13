Околзинъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околзинъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Околзинъ Семенъ

Мать: Околзина Лукерья Михайлова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Околзинъ Герасимъ

Мать ребёнка: Околзина Агафья Тимофеева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Околзина Агафья Тимофеева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Околзинъ Ананий

Мать ребёнка: Околзина Агафья Тимофеева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Околзина Агафья Тимофеева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Околзинъ Семенъ

Мать ребёнка: Околзина Агафья Тимофеева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Околзина Агафья Тимофеева

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