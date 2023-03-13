Околзина Агафья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околзина Агафья Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Околзинъ Герасимъ

Отец ребёнка: Околзинъ Петръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Околзинъ Петръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Околзинъ Ананий

Отец ребёнка: Околзинъ Петръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Околзинъ Петръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Околзинъ Семенъ

Отец ребёнка: Околзинъ Петръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Околзинъ Петръ

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