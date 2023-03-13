Околзина Агафья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Околзинъ Герасимъ
Отец ребёнка: Околзинъ Петръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Околзинъ Петръ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Околзинъ Ананий
Отец ребёнка: Околзинъ Петръ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Околзинъ Петръ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Околзинъ Семенъ
Отец ребёнка: Околзинъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Околзинъ Петръ