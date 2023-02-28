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Сахарова Елизавета Павловна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1839

Муж: Сахаров Алексей Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Сахарова Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Сахаров Алексей Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Балмасова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Сахаров Алексей Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мельникова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Сахаров Алексей Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Сахарова Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Сахаров Алексей Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Сахаров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Сахаров Алексей Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Сахарова Афанасия Алексеевна

Отец ребёнка: Сахаров Алексей Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Сахарова Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Сахаров Алексей Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Сахарова Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Сахаров Алексей Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Сахарова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Сахаров Алексей Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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