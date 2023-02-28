Сахарова Елизавета Павловна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1839
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Сахарова Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Сахаров Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Балмасова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Сахаров Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мельникова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Сахаров Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Сахарова Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Сахаров Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сахаров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Сахаров Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Сахарова Афанасия Алексеевна
Отец ребёнка: Сахаров Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Сахарова Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Сахаров Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Сахарова Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Сахаров Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Сахарова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Сахаров Алексей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно