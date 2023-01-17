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Сахарова Юлия Алексеевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

1849

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Сахаров Алексей Дмитриевич

Мать: Сахарова Елизавета Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1849
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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