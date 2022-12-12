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Сахарова Параскева Алексеевна
Сахарова Параскева Алексеевна
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
1840
Дата смерти
1858
Пол
Женский
Отец
Сахаров Алексей Дмитриевич
1812 г.р.
Мать
Сахарова Елизавета Павловна
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец:
Сахаров Алексей Дмитриевич
Мать:
Сахарова Елизавета Павловна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1858
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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