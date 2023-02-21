Павловский Иван Францевич
Место рожденияс. Боброво, Вёртенская волость, Жиздринский уезд, Калужская губерния, Российская империя
Дата рождения09.01.1851
Дата смерти14.05.1922
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.01.1851
Отец: Павловский Франц
Мать: Павловская ?
с. Боброво, Вёртенская волость, Жиздринский уезд, Калужская губерния, Российская империя
Образование
1874
Киевский Университет по историко-филологическому факультету со степенью кандидата
Рождение ребёнка
26.01.1886
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Павловская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
04.05.1888
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Павловская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
13.02.1890
Дочь: Коваржикова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Павловская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
14.02.1892
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Павловская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
04.02.1894
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Павловская Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
г. Полтава
Историк, преподаватель истории Петровского Полтавского Кадетского корпуса
Смерть
14.05.1922
г. Полтава