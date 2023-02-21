Павловский Иван Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавловский Иван Францевич

Павловский Иван Францевич

avatar

Место рождения

с. Боброво, Вёртенская волость, Жиздринский уезд, Калужская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.01.1851

Дата смерти

14.05.1922

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1851

Отец: Павловский Франц

Мать: Павловская ?

с. Боброво, Вёртенская волость, Жиздринский уезд, Калужская губерния, Российская империя
Образование
1874
Киевский Университет по историко-филологическому факультету со степенью кандидата
Рождение ребёнка
26.01.1886

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Павловская Ольга Александровна

Рождение ребёнка
04.05.1888

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Павловская Ольга Александровна

Рождение ребёнка
13.02.1890

Дочь: Коваржикова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Павловская Ольга Александровна

Рождение ребёнка
14.02.1892

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Павловская Ольга Александровна

Рождение ребёнка
04.02.1894

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Павловская Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павловская Ольга Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
г. Полтава
Историк, преподаватель истории Петровского Полтавского Кадетского корпуса
Смерть
14.05.1922
г. Полтава
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close