Коваржикова (Павловская) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваржикова (Павловская) Антонина Ивановна

Коваржикова (Павловская) Антонина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1890

Дата смерти

27.03.1923

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1890

Отец: Павловский Иван Францевич

Мать: Павловская Ольга Александровна

Бракосочетание
11.07.1910

Муж: Коваржик Владимир Фёдорович

г. Полтава
Рождение ребёнка
1911

Сын: Коваржик Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Коваржик Владимир Фёдорович

г. Полтава
Рождение ребёнка
1912

Сын: Коваржик Владимир

Отец ребёнка: Коваржик Владимир Фёдорович

г. Полтава
Рождение ребёнка
1917

Сын: Коваржик Всеволод Владимирович

Отец ребёнка: Коваржик Владимир Фёдорович

Konstantinograd
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
27.03.1923
Šťáhlavy č.21
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close