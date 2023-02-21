Коваржикова (Павловская) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1890
Дата смерти27.03.1923
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1890
Бракосочетание
11.07.1910
г. Полтава
Рождение ребёнка
1911
Сын: Коваржик Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Коваржик Владимир Фёдорович
г. Полтава
Рождение ребёнка
1912
Сын: Коваржик Владимир
Отец ребёнка: Коваржик Владимир Фёдорович
г. Полтава
Рождение ребёнка
1917
Сын: Коваржик Всеволод Владимирович
Отец ребёнка: Коваржик Владимир Фёдорович
Konstantinograd
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
27.03.1923
Šťáhlavy č.21