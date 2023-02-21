Павловская (Несвицкая) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павловская (Несвицкая) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Несвицкий Александр Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1886

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Павловский Иван Францевич

Рождение ребёнка
04.05.1888

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Павловский Иван Францевич

Рождение ребёнка
13.02.1890

Дочь: Коваржикова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Павловский Иван Францевич

Рождение ребёнка
14.02.1892

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Павловский Иван Францевич

Рождение ребёнка
04.02.1894

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Павловский Иван Францевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павловский Иван Францевич

Смерть
Неизвестно
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