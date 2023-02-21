Павловская (Несвицкая) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Несвицкий Александр Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1886
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Павловский Иван Францевич
Рождение ребёнка
04.05.1888
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Павловский Иван Францевич
Рождение ребёнка
13.02.1890
Дочь: Коваржикова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Павловский Иван Францевич
Рождение ребёнка
14.02.1892
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Павловский Иван Францевич
Рождение ребёнка
04.02.1894
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Павловский Иван Францевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно