Count Mussin-Puskin-Bruce Vassili Valentinovitch — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Count Mussin-Puskin-Bruce Vassili Valentinovitch

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1775

Дата смерти

05.04.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Musin-Pushkin Valentin Platonovitch

Мать: Countess Musina-Pushkina Praskovia Vasilevna Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1793

Жена: Gritti Catarina

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Крутова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бологовская Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.04.1836
Москва, город федерального значения Москва
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