Count Mussin-Puskin-Bruce Vassili Valentinovitch
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти05.04.1836
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Musin-Pushkin Valentin Platonovitch
Мать: Countess Musina-Pushkina Praskovia Vasilevna Васильевна
Бракосочетание
1793
Жена: Gritti Catarina
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Крутова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бологовская Екатерина Васильевна
Смерть
05.04.1836