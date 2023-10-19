Бологовская (Темирова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Count Mussin-Puskin-Bruce Vassili Valentinovitch
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бологовский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бологовский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бологовский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бологовский Николай Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1840
Рождение ребёнка
1841
Сын: Бологовский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бологовский Николай Дмитриевич