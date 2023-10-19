Бологовская (Темирова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБологовская (Темирова) Екатерина Васильевна

Бологовская (Темирова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

1841 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Count Mussin-Puskin-Bruce Vassili Valentinovitch

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бологовский Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бологовский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бологовский Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бологовский Николай Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1840

Муж: Бологовский Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Бологовский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бологовский Николай Дмитриевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.