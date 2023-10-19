Бологовский Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти12.04.1892
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Бологовская Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бологовский Александр Александрович
Мать ребёнка: Бологовская Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.04.1892
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область