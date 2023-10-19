Бологовский Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бологовский Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

12.04.1892

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Бологовский Николай Дмитриевич

Мать: Бологовская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бологовская Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Бологовская Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бологовская Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бологовский Александр Александрович

Мать ребёнка: Бологовская Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бологовская Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бологовская Гликерия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.04.1892
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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