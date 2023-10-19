Бологовская (Бологовская) Гликерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.03.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Бологовский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бологовский Александр Александрович
Отец ребёнка: Бологовский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.03.1907
Похороны
Неизвестно
Крестовоздвиженский монастырь
Крестовоздвиженский монастырь