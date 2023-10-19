Бологовская (Бологовская) Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБологовская (Бологовская) Гликерия Ивановна

Бологовская (Бологовская) Гликерия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.03.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бологовский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Бологовский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бологовский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бологовский Александр Александрович

Отец ребёнка: Бологовский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бологовский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бологовский Александр Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.03.1907
Похороны
Неизвестно
Крестовоздвиженский монастырь
Крестовоздвиженский монастырь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close