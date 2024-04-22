Бологовский Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБологовский Николай Дмитриевич

Бологовский Николай Дмитриевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.03.1804

Дата смерти

После 1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1841 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1840

Жена: Бологовская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Бологовский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Бологовская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бологовская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бологовский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бологовская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бологовская Екатерина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
После 1856
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close