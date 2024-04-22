Бологовский Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1804
Дата смертиПосле 1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1804
Бракосочетание
1840
Рождение ребёнка
1841
Сын: Бологовский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Бологовская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бологовская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бологовский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бологовская Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бологовская Екатерина Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
После 1856