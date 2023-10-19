Волкова (Темирова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Count Mussin-Puskin-Bruce Vassili Valentinovitch
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1843
Сын: Волков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Волков Николай Павлович
Рождение ребёнка
23.10.1847
Отец ребёнка: Волков Николай Павлович
Рождение ребёнка
28.12.1850
Дочь: (Волкова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Павлович