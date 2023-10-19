Волкова (Темирова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Темирова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Count Mussin-Puskin-Bruce Vassili Valentinovitch

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1843

Сын: Волков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Павлович

Рождение ребёнка
23.10.1847

Сын: Волков Платон Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Павлович

Рождение ребёнка
28.12.1850

Дочь: (Волкова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Павлович

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