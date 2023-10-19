Волков Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1812
Дата смерти07.11.1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.1843
Сын: Волков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
23.10.1847
Мать ребёнка: Волкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
28.12.1850
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Мария Васильевна
Смерть
07.11.1867
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва