Волков Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1812

Дата смерти

07.11.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1843

Сын: Волков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
23.10.1847

Сын: Волков Платон Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
28.12.1850

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Мария Васильевна

Смерть
07.11.1867
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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