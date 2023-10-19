Крутова (Темирова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутова (Темирова) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

15.11.1852

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Count Mussin-Puskin-Bruce Vassili Valentinovitch

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Языкова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
02.02.1834

Сын: Гагарин Александр Иванович

Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
04.09.1834

Дочь: Языкова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
06.04.1835

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бекетова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагарин Иван Иванович

Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагарин Николай Иванович

Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виницкая Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.11.1852
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