Крутова (Темирова) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти15.11.1852
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Count Mussin-Puskin-Bruce Vassili Valentinovitch
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Языкова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
02.02.1834
Сын: Гагарин Александр Иванович
Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
04.09.1834
Дочь: Языкова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
06.04.1835
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекетова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гагарин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виницкая Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.11.1852