Языкова (Гагарина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯзыкова (Гагарина) Прасковья Ивановна

Языкова (Гагарина) Прасковья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

26.04.1900

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Гагарин Иван Алексеевич

Мать: Крутова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
1852

Муж: Языков Василий Петрович

Рождение ребёнка
22.02.1853

Сын: Языков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Языков Василий Петрович

Рождение ребёнка
18.03.1854

Дочь: Маркьянович Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Языков Василий Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Мантийная монахиня
Смерть
26.04.1900
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close