Языкова (Гагарина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти26.04.1900
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
1852
Рождение ребёнка
22.02.1853
Отец ребёнка: Языков Василий Петрович
Рождение ребёнка
18.03.1854
Дочь: Маркьянович Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Языков Василий Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Мантийная монахиня
Смерть
26.04.1900