Баскакова Наталья Максимова
Место рождения
Дата рождения1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Чуднова Еѵгенія
Отец ребёнка: Баскаковъ Василий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Баскаковъ Павелъ
Отец ребёнка: Баскаковъ Василий
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Волкова Екатерина
Отец ребёнка: Баскаковъ Василий
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Медведева Варвара
Отец ребёнка: Баскаковъ Василий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Чурилкина Матрена
Отец ребёнка: Баскаковъ Василий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Шкурина Прасковья
Отец ребёнка: Баскаковъ Василий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Баскаковъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Баскаковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баскаковъ Василий