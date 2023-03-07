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Баскакова Наталья Максимова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1797

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Чуднова Еѵгенія

Отец ребёнка: Баскаковъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Баскаковъ Павелъ

Отец ребёнка: Баскаковъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Волкова Екатерина

Отец ребёнка: Баскаковъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Медведева Варвара

Отец ребёнка: Баскаковъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Чурилкина Матрена

Отец ребёнка: Баскаковъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Шкурина Прасковья

Отец ребёнка: Баскаковъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Баскаковъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Баскаковъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баскаковъ Василий

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