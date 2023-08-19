Чуднова (Баскакова) Еѵгенія
Место рождения
Дата рождения1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Баскаковъ Василий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Шкурина Акулина
Отец ребёнка: Чудновъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Романова Анна
Отец ребёнка: Чудновъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Чудновъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Волкова Татіана
Отец ребёнка: Чудновъ Еѵѳимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чудновъ Еѵѳимъ