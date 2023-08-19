Чуднова (Баскакова) Еѵгенія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуднова (Баскакова) Еѵгенія

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1816

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Баскаковъ Василий

Мать: Баскакова Наталья Максимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Шкурина Акулина

Отец ребёнка: Чудновъ Еѵѳимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Романова Анна

Отец ребёнка: Чудновъ Еѵѳимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Чудновъ (зотовъ) Романъ

Отец ребёнка: Чудновъ Еѵѳимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Волкова Татіана

Отец ребёнка: Чудновъ Еѵѳимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудновъ Еѵѳимъ

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