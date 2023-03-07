Медведева (Баскакова) Варвара
Место рождения
Дата рождения1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Баскаковъ Василий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Медведевъ Иванъ
Отец ребёнка: Медведевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Медведевъ Федоръ
Отец ребёнка: Медведевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Медведевъ Василий
Отец ребёнка: Медведевъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Медведевъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведевъ Дмитрий