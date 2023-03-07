Медведева (Баскакова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Баскакова) Варвара

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Баскаковъ Василий

Мать: Баскакова Наталья Максимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Медведевъ Иванъ

Отец ребёнка: Медведевъ Дмитрий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Медведевъ Федоръ

Отец ребёнка: Медведевъ Дмитрий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Медведевъ Василий

Отец ребёнка: Медведевъ Дмитрий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Медведевъ Дмитрий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведевъ Дмитрий

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