Чурилкина (Баскакова) Матрена
Место рождения
Дата рождения1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Баскаковъ Василий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Назарова Василиса
Отец ребёнка: Чурилкинъ Василий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Чурилкинъ Василий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Митянина Марья
Отец ребёнка: Чурилкинъ Василий
Рождение ребёнка
1859
Сын: Чурилкинъ Петръ
Отец ребёнка: Чурилкинъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чурилкинъ Василий