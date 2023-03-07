Чурилкина (Баскакова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилкина (Баскакова) Матрена

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Баскаковъ Василий

Мать: Баскакова Наталья Максимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Назарова Василиса

Отец ребёнка: Чурилкинъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Чурилкинъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Митянина Марья

Отец ребёнка: Чурилкинъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Чурилкинъ Петръ

Отец ребёнка: Чурилкинъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилкинъ Василий

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