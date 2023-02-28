Горбков Пётр Яковлев
Место рождения
Дата рождения04.10.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1846
Отец: Яков Прохоров
Мать: Наталия Сергеева
Рождение ребёнка
До 1871
Мать ребёнка: Горбкова Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
07.10.1882
Дочь: Пелагия Петрова
Мать ребёнка: Горбкова Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
12.11.1884
Мать ребёнка: Горбкова Параскева Фёдорова
Военная служба
1884
унтер-офицер
Рождение ребёнка
07.12.1886
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Горбкова Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
05.10.1888
Сын: Горбков Пётр Петров
Мать ребёнка: Горбкова Параскева Фёдорова
Смерть
Неизвестно