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Горбков Пётр Яковлев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.10.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1846

Отец: Яков Прохоров

Мать: Наталия Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Горбков Александр Петров

Мать ребёнка: Горбкова Параскева Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1882

Дочь: Пелагия Петрова

Мать ребёнка: Горбкова Параскева Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1884

Сын: Горбков Григорий Петров

Мать ребёнка: Горбкова Параскева Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1884
унтер-офицер
Рождение ребёнка
07.12.1886

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Горбкова Параскева Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1888

Сын: Горбков Пётр Петров

Мать ребёнка: Горбкова Параскева Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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