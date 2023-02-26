Горбкова Параскева Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбкова Параскева Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Горбков Александр Петров

Отец ребёнка: Горбков Пётр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1882

Дочь: Пелагия Петрова

Отец ребёнка: Горбков Пётр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1884

Сын: Горбков Григорий Петров

Отец ребёнка: Горбков Пётр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.12.1886

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Горбков Пётр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1888

Сын: Горбков Пётр Петров

Отец ребёнка: Горбков Пётр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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