Горбкова Параскева Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1871
Отец ребёнка: Горбков Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
07.10.1882
Дочь: Пелагия Петрова
Отец ребёнка: Горбков Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
12.11.1884
Отец ребёнка: Горбков Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
07.12.1886
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Горбков Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
05.10.1888
Сын: Горбков Пётр Петров
Отец ребёнка: Горбков Пётр Яковлев
Смерть
Неизвестно