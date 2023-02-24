Спиридонов Степан Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1881
Отец: Спиридонов Илья Васильевич
Мать: Наталья Гавриловна
Бракосочетание
06.11.1905
Жена: Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
09.02.1907
Дочь: Валентина Степановна
Мать ребёнка: Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
23.05.1908
Сын: Спиридонов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Спиридонов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Акулина Михайловна
Смерть
Неизвестно