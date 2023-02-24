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Спиридонов Степан Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1881

Отец: Спиридонов Илья Васильевич

Мать: Наталья Гавриловна

Бракосочетание
06.11.1905

Жена: Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
09.02.1907

Дочь: Валентина Степановна

Мать ребёнка: Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
23.05.1908

Сын: Спиридонов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Спиридонов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Акулина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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