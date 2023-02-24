Спиридонов Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Алексей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Спиридонов Степан Ильич

Мать: Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вера Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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