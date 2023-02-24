Спиридонов Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Спиридонов Степан Ильич
Мать: Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вера Георгиевна
Смерть
Неизвестно