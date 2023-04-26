(Леонтьева) Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Леонтьева) Акулина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1905

Муж: Спиридонов Степан Ильич

Рождение ребёнка
09.02.1907

Дочь: Валентина Степановна

Отец ребёнка: Спиридонов Степан Ильич

Рождение ребёнка
23.05.1908

Сын: Спиридонов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Спиридонов Степан Ильич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Спиридонов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Спиридонов Степан Ильич

Смерть
Неизвестно
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