(Леонтьева) Акулина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1905
Рождение ребёнка
09.02.1907
Дочь: Валентина Степановна
Отец ребёнка: Спиридонов Степан Ильич
Рождение ребёнка
23.05.1908
Сын: Спиридонов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Спиридонов Степан Ильич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Спиридонов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Спиридонов Степан Ильич
Смерть
Неизвестно