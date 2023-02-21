Сербина (Эрдели) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1891
Дата смерти27.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1891
Отец: Эрдели Яков Павлович
Мать: Эрдели Анна Андреевна
Рождение ребёнка
16.07.1908
Сын: Сербин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Сербин Николай Петрович
Рождение ребёнка
30.10.1909
Сын: Сербин Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Сербин Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1955