Сербина (Эрдели) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сербина (Эрдели) Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1891

Дата смерти

27.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1891

Отец: Эрдели Яков Павлович

Мать: Эрдели Анна Андреевна

Рождение ребёнка
16.07.1908

Сын: Сербин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Сербин Николай Петрович

Рождение ребёнка
30.10.1909

Сын: Сербин Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Сербин Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сербин Николай Петрович

Смерть
27.03.1955
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