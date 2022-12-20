Сербин Константин Николаевич
мужской, родился 16.07.1908
умер 1990
ОтецСербин Николай Петрович03.04.1882 г.р.
МатьСербина (Эрдели) Анна Яковлевна08.10.1891 г.р.
Супруги
Сербина ЕкатеринаНеизвестно г.р.
Дети
Сербин Евгений Константинович1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сербина Екатерина
Рождение ребёнка
1937
Сын: Сербин Евгений Константинович
Мать ребёнка: Сербина Екатерина
Смерть
1990