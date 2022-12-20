Сербин Константин Николаевич 16.07.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Сербин Константин Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.07.1908

умер 1990

Отец
Сербин Николай Петрович03.04.1882 г.р.
Мать
Сербина (Эрдели) Анна Яковлевна08.10.1891 г.р.
Супруги
Сербина ЕкатеринаНеизвестно г.р.
Дети
Сербин Евгений Константинович1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1908

Отец: Сербин Николай Петрович

Мать: Сербина (Эрдели) Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сербина Екатерина

Рождение ребёнка
1937

Сын: Сербин Евгений Константинович

Мать ребёнка: Сербина Екатерина

Смерть
1990

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