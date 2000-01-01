Сербин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1882
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1908
Сын: Сербин Константин Николаевич
Мать ребёнка: Сербина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
30.10.1909
Сын: Сербин Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Сербина Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сербина Анна Яковлевна
Смерть
1943