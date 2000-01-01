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Сербин Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1882

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1908

Сын: Сербин Константин Николаевич

Мать ребёнка: Сербина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
30.10.1909

Сын: Сербин Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Сербина Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сербина Анна Яковлевна

Смерть
1943
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