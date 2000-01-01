Эрдели Яков Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эрдели Яков Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1891

Дочь: Сербина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Эрдели Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эрдели Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Эрдели Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эрдели Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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