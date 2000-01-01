Эрдели Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1891
Дочь: Сербина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Эрдели Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Эрдели Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эрдели Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно