Долматовъ Карпъ
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти05.05.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Матрозовъ Долматовъ Лаврентий
Мать: Долматова Татьяна
Рождение ребёнка
21.07.1814
Сын: Долматовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Долматова Марья
Рождение ребёнка
25.04.1817
Дочь: Бекешева Александра
Мать ребёнка: Долматова Марья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Бабикова Василиса
Мать ребёнка: Долматова Марья
Рождение ребёнка
27.09.1821
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Долматова Марья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Миногина Самарина Устинья
Мать ребёнка: Долматова Марья
Рождение ребёнка
23.04.1834
Сын: Долматовъ Иванъ
Мать ребёнка: Долматова Марья
Рождение ребёнка
21.02.1837
Сын: Долматовъ Левъ
Мать ребёнка: Долматова Марья
Рождение ребёнка
13.08.1840
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Долматова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долматова Марья
Смерть
05.05.1865