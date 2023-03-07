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Долматовъ Карпъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1791

Дата смерти

05.05.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Матрозовъ Долматовъ Лаврентий

Мать: Долматова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1814

Сын: Долматовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Долматова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1817

Дочь: Бекешева Александра

Мать ребёнка: Долматова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Бабикова Василиса

Мать ребёнка: Долматова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1821

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Долматова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Миногина Самарина Устинья

Мать ребёнка: Долматова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1834

Сын: Долматовъ Иванъ

Мать ребёнка: Долматова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1837

Сын: Долматовъ Левъ

Мать ребёнка: Долматова Марья

Рождение ребёнка
13.08.1840

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Долматова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долматова Марья

Смерть
05.05.1865
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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