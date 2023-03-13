Матрозовъ Долматовъ Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Матрозовъ Долматъ
Мать: Матрозова Марья
Рождение ребёнка
28.03.1785
Дочь: Матрозова Мария
Мать ребёнка: Долматова Татьяна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Долматовъ Петръ
Мать ребёнка: Долматова Татьяна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Долматовъ Карпъ
Мать ребёнка: Долматова Татьяна
Рождение ребёнка
04.05.1794
Сын: Долматовъ Николай
Мать ребёнка: Долматова Татьяна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Долматовъ Филиппъ
Мать ребёнка: Долматова Татьяна
Рождение ребёнка
27.03.1809
Сын: Матрозовъ Иванъ
Мать ребёнка: Долматова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долматова Татьяна
Смерть
1823