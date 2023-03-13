Матрозовъ Долматовъ Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрозовъ Долматовъ Лаврентий

Матрозовъ Долматовъ Лаврентий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Матрозовъ Долматъ

Мать: Матрозова Марья

Рождение ребёнка
28.03.1785

Дочь: Матрозова Мария

Мать ребёнка: Долматова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Долматовъ Петръ

Мать ребёнка: Долматова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Долматовъ Карпъ

Мать ребёнка: Долматова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1794

Сын: Долматовъ Николай

Мать ребёнка: Долматова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Долматовъ Филиппъ

Мать ребёнка: Долматова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1809

Сын: Матрозовъ Иванъ

Мать ребёнка: Долматова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долматова Татьяна

Смерть
1823
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close