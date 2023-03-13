Долматова (Бутырина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматова (Бутырина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Бутыринъ Яковъ

Мать: Бутырина Василиса Федорова

Рождение ребёнка
28.03.1785

Дочь: Матрозова Мария

Отец ребёнка: Матрозовъ Долматовъ Лаврентий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Долматовъ Петръ

Отец ребёнка: Матрозовъ Долматовъ Лаврентий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Долматовъ Карпъ

Отец ребёнка: Матрозовъ Долматовъ Лаврентий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1794

Сын: Долматовъ Николай

Отец ребёнка: Матрозовъ Долматовъ Лаврентий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Долматовъ Филиппъ

Отец ребёнка: Матрозовъ Долматовъ Лаврентий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1809

Сын: Матрозовъ Иванъ

Отец ребёнка: Матрозовъ Долматовъ Лаврентий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матрозовъ Долматовъ Лаврентий

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