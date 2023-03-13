Долматова (Бутырина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Бутыринъ Яковъ
Рождение ребёнка
28.03.1785
Дочь: Матрозова Мария
Отец ребёнка: Матрозовъ Долматовъ Лаврентий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Долматовъ Петръ
Отец ребёнка: Матрозовъ Долматовъ Лаврентий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Долматовъ Карпъ
Отец ребёнка: Матрозовъ Долматовъ Лаврентий
Рождение ребёнка
04.05.1794
Сын: Долматовъ Николай
Отец ребёнка: Матрозовъ Долматовъ Лаврентий
Рождение ребёнка
1797
Сын: Долматовъ Филиппъ
Отец ребёнка: Матрозовъ Долматовъ Лаврентий
Рождение ребёнка
27.03.1809
Сын: Матрозовъ Иванъ
Отец ребёнка: Матрозовъ Долматовъ Лаврентий
Бракосочетание
Неизвестно