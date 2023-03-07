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Долматовъ Михаилъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.07.1814

Дата смерти

06.03.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1814

Отец: Долматовъ Карпъ

Мать: Долматова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1833

Жена: Долматова Агрофена

Рождение ребёнка
16.02.1834

Дочь: Маремьяна

Мать ребёнка: Долматова Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1836

Сын: Долматовъ Николай

Мать ребёнка: Долматова Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1840

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Долматова Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
06.03.1896
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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