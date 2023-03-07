Долматовъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения21.07.1814
Дата смерти06.03.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1814
Отец: Долматовъ Карпъ
Мать: Долматова Марья
Бракосочетание
?.01.1833
Жена: Долматова Агрофена
Рождение ребёнка
16.02.1834
Дочь: Маремьяна
Мать ребёнка: Долматова Агрофена
Рождение ребёнка
09.03.1836
Сын: Долматовъ Николай
Мать ребёнка: Долматова Агрофена
Рождение ребёнка
12.07.1840
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Долматова Агрофена
Смерть
06.03.1896