Пантелеймон Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1852
Отец: Дмитрий Ильич
Мать: Евдокия Ильинична
Бракосочетание
12.10.1870
Жена: Евдокия Карповна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.06.1873
Сын: Иван Пантелеймонович
Мать ребёнка: Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
11.11.1875
Мать ребёнка: Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
04.03.1883
Сын: Константин Пантелеймонович
Мать ребёнка: Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
21.03.1885
Дочь: Александра Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Пантелеев Михаил Пантелеймонович
Мать ребёнка: Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
01.12.1891
Сын: Рыбаков Николай Пантелеймонович
Мать ребёнка: Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
27.03.1895
Сын: Иван Пантелеймонович
Мать ребёнка: Евдокия Карповна
Смерть
Неизвестно