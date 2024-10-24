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Пантелеймон Дмитриевич

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

27.07.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1852

Отец: Дмитрий Ильич

Мать: Евдокия Ильинична

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.10.1870

Жена: Евдокия Карповна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.06.1873

Сын: Иван Пантелеймонович

Мать ребёнка: Евдокия Карповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1875

Сын: Григорий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Евдокия Карповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.03.1883

Сын: Константин Пантелеймонович

Мать ребёнка: Евдокия Карповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.03.1885

Дочь: Александра Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Евдокия Карповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Пантелеев Михаил Пантелеймонович

Мать ребёнка: Евдокия Карповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1891

Сын: Рыбаков Николай Пантелеймонович

Мать ребёнка: Евдокия Карповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.03.1895

Сын: Иван Пантелеймонович

Мать ребёнка: Евдокия Карповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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