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Евдокия Ильинична

Место рождения

Малый Бор, Иваньковский приход

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

17.11.1868

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Илья Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1838

Муж: Дмитрий Ильич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1840

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1844

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.07.1848

Сын: Рыбаков Емельян Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.07.1851

Дочь: Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.07.1852

Сын: Пантелеймон Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
17.11.1868
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от горячки

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