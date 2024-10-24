Евдокия Ильинична
Место рожденияМалый Бор, Иваньковский приход
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти17.11.1868
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Илья Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1838
Муж: Дмитрий Ильич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1840
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
22.10.1844
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
16.07.1848
Сын: Рыбаков Емельян Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
10.07.1851
Дочь: Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
27.07.1852
Отец ребёнка: Дмитрий Ильич
Смерть
17.11.1868
Причина смерти: от горячки