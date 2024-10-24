Евдокия Карповна
Место рожденияБотвино, приход Хилково
Дата рождения01.08.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1870
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.06.1873
Сын: Иван Пантелеймонович
Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.11.1875
Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.03.1883
Сын: Константин Пантелеймонович
Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.03.1885
Дочь: Александра Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Пантелеев Михаил Пантелеймонович
Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.12.1891
Сын: Рыбаков Николай Пантелеймонович
Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.03.1895
Сын: Иван Пантелеймонович
Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич
Смерть
Неизвестно