Евдокия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Карповна

Евдокия Карповна

Место рождения

Ботвино, приход Хилково

Дата рождения

01.08.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1870

Муж: Пантелеймон Дмитриевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.06.1873

Сын: Иван Пантелеймонович

Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1875

Сын: Григорий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.03.1883

Сын: Константин Пантелеймонович

Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.03.1885

Дочь: Александра Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Пантелеев Михаил Пантелеймонович

Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1891

Сын: Рыбаков Николай Пантелеймонович

Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.03.1895

Сын: Иван Пантелеймонович

Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.