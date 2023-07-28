Евдокия Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Давыдович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Илья Давыдович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Евстигней Ильич
Отец ребёнка: Илья Давыдович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Сергей Ильич
Отец ребёнка: Илья Давыдович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Васса Ильинична
Отец ребёнка: Илья Давыдович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Егор Ильич
Отец ребёнка: Илья Давыдович
Смерть
Неизвестно