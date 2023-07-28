Евдокия Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Давыдович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Илья Давыдович

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Евстигней Ильич

Отец ребёнка: Илья Давыдович

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Сергей Ильич

Отец ребёнка: Илья Давыдович

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Васса Ильинична

Отец ребёнка: Илья Давыдович

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Егор Ильич

Отец ребёнка: Илья Давыдович

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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