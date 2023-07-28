Илья Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Давыдович

Место рождения

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Давыд Петрович

Мать: Пелагея Лукьяновна

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Исаевна

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Евдокия Исаевна

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Евстигней Ильич

Мать ребёнка: Евдокия Исаевна

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Сергей Ильич

Мать ребёнка: Евдокия Исаевна

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Васса Ильинична

Мать ребёнка: Евдокия Исаевна

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Егор Ильич

Мать ребёнка: Евдокия Исаевна

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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