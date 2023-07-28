Илья Давыдович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Давыд Петрович
Мать: Пелагея Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Исаевна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Евдокия Исаевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Евстигней Ильич
Мать ребёнка: Евдокия Исаевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Сергей Ильич
Мать ребёнка: Евдокия Исаевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Васса Ильинична
Мать ребёнка: Евдокия Исаевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Егор Ильич
Мать ребёнка: Евдокия Исаевна
Смерть
Неизвестно