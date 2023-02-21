Шипицын Емельян Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Емельян Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Шипицын Николай Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Пелагея Емельяновна

Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Павловна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Катерина Емельяновна

Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Павловна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Федосья Емельяновна

Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Павловна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Наталья Емельяновна

Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Павловна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агафья Емельяновна

Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Павловна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Емельяновна

Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Павловна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Анастасия Павловна

Смерть
Неизвестно
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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