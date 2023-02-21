Шипицын Емельян Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Шипицын Николай Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Пелагея Емельяновна
Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Катерина Емельяновна
Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Федосья Емельяновна
Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Наталья Емельяновна
Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агафья Емельяновна
Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Емельяновна
Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно