Шипицына Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицына Анастасия Павловна

Шипицына Анастасия Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Пелагея Емельяновна

Отец ребёнка: Шипицын Емельян Николаевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Катерина Емельяновна

Отец ребёнка: Шипицын Емельян Николаевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Федосья Емельяновна

Отец ребёнка: Шипицын Емельян Николаевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Наталья Емельяновна

Отец ребёнка: Шипицын Емельян Николаевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агафья Емельяновна

Отец ребёнка: Шипицын Емельян Николаевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Емельяновна

Отец ребёнка: Шипицын Емельян Николаевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Емельян Николаевич

Смерть
Неизвестно
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close