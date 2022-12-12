Шипицына Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Пелагея Емельяновна
Отец ребёнка: Шипицын Емельян Николаевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Катерина Емельяновна
Отец ребёнка: Шипицын Емельян Николаевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Федосья Емельяновна
Отец ребёнка: Шипицын Емельян Николаевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Наталья Емельяновна
Отец ребёнка: Шипицын Емельян Николаевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агафья Емельяновна
Отец ребёнка: Шипицын Емельян Николаевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Емельяновна
Отец ребёнка: Шипицын Емельян Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно