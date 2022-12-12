Шипицын Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Шипицын Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Шипицын Леонтий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шипицын Емельян Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1828