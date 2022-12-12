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Шипицын Николай Яковлевич

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Шипицын Яков

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Шипицын Леонтий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Шипицын Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Шипицын Емельян Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1828
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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