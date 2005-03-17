Синельникова Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1925
Дата смерти17.03.2005
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1925
Рождение ребёнка
02.10.1947
Дочь: Минчук Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Синельник Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
31.05.1954
Дочь: Колесова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Синельник Владимир Михайлович
Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.2005