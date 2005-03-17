Синельникова Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельникова Надежда Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1925

Дата смерти

17.03.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1925

Отец: Сулаков Андрей Леонтьевич

Мать: Великанова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
02.10.1947

Дочь: Минчук Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Синельник Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
31.05.1954

Дочь: Колесова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Синельник Владимир Михайлович

Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синельник Владимир Михайлович

Смерть
17.03.2005
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