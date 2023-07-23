Сулаков Андрей Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сулаков Леонтий
Мать: Сулакова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
19.05.1924
Дочь: Шарикова Нина Андреевна
Мать ребёнка: Великанова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
17.08.1925
Дочь: Синельникова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Великанова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
22.12.1931
Дочь: Смирнова Галина Андреевна
Мать ребёнка: Великанова Александра Васильевна
Смерть
1932