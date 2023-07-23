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Сулаков Андрей Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сулаков Леонтий

Мать: Сулакова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
19.05.1924

Дочь: Шарикова Нина Андреевна

Мать ребёнка: Великанова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
17.08.1925

Дочь: Синельникова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Великанова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
22.12.1931

Дочь: Смирнова Галина Андреевна

Мать ребёнка: Великанова Александра Васильевна

Смерть
1932
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