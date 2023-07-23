Синельник Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1923
Дата смерти21.07.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.10.1947
Дочь: Минчук Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Синельникова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
31.05.1954
Дочь: Колесова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Синельникова Надежда Андреевна
Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1981