Синельник Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельник Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1923

Дата смерти

21.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1947

Дочь: Минчук Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Синельникова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
31.05.1954

Дочь: Колесова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Синельникова Надежда Андреевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синельникова Надежда Андреевна

Смерть
21.07.1981
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