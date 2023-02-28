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Добряков Петр Прокофьев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.06.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1815

Отец: Добряков Прокофий Никифоров

Мать: Добрякова Акулина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
25.06.1815
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник - Володимирскай губернии села Монеева? економический крестьянин Никита Борисов сын Шаши??; економическая крестьянка Акилина Федорова | Казанская церковь
Бракосочетание
28.10.1834

Жена: Добрякова Феодосья Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онагож села казенныя кресьяне Василий Прокофьев, Егор Федоров, Дмитрий Гаврилов, по невесте Онаго ж села казенные кресьяне Егор Стефаноф, Варлам Никифоров, Иван Яфимов, Никола Еки... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1838

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Добрякова Феодосья Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1841

Сын: Добряков Николай Петров

Мать ребёнка: Добрякова Феодосья Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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