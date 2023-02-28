Добряков Петр Прокофьев
Место рождения
Дата рождения19.06.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
19.06.1815
Отец: Добряков Прокофий Никифоров
Мать: Добрякова Акулина
Крещение
25.06.1815
воспреемник - Володимирскай губернии села Монеева? економический крестьянин Никита Борисов сын Шаши??; економическая крестьянка Акилина Федорова | Казанская церковь
Бракосочетание
28.10.1834
По жениху Поручители Онагож села казенныя кресьяне Василий Прокофьев, Егор Федоров, Дмитрий Гаврилов, по невесте Онаго ж села казенные кресьяне Егор Стефаноф, Варлам Никифоров, Иван Яфимов, Никола Еки... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1838
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Добрякова Феодосья Степанова
Рождение ребёнка
06.12.1841
Мать ребёнка: Добрякова Феодосья Степанова
Смерть
Неизвестно