Спасоломская (Кирикова) Людмила Павловна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Образование
1899
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила курс Вологодского Епархиального женского училища.
Бракосочетание
1901
Место жительства
1904
Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
В замужестве за священником Николаевской Карачаевской церкви Петром Спасоломским.
Место жительства
С 1906 по 1917
В замужестве за священником Петром Спасоломским в Сибири в Омской Епархии. Акмолинская область, Атбасарский уезд, село Самарское.
Смерть
Неизвестно