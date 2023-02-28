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Спасоломская (Кирикова) Людмила Павловна

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Место рождения

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Кириков Павел Александрович

Мать: Кирикова Фаина Евграфовна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
1899
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила курс Вологодского Епархиального женского училища.
Бракосочетание
1901

Муж: Спасоломский Петр Васильевич

Место жительства
1904
Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
В замужестве за священником Николаевской Карачаевской церкви Петром Спасоломским.
Место жительства
С 1906 по 1917
В замужестве за священником Петром Спасоломским в Сибири в Омской Епархии. Акмолинская область, Атбасарский уезд, село Самарское.
Смерть
Неизвестно
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