Евсеев Максим Иудович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиОколо 1878
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Евсеев «Ютка Рыжий» Иуда Михайлович
Мать: ?
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
03.08.1863
Дочь: Быкова (Евсеева) Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Евсеева (Кузнецова) Евпраксия Яковлевна
Рождение ребёнка
07.07.1865
Сын: Евсеев Андрей
Мать ребёнка: Евсеева (Кузнецова) Евпраксия Яковлевна
Рождение ребёнка
06.08.1866
Сын: Евсеев Емельян
Мать ребёнка: Евсеева (Кузнецова) Евпраксия Яковлевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Кузнецова (Евсеева) Ирина Максимовна
Мать ребёнка: Евсеева (Кузнецова) Евпраксия Яковлевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Евсеев Семен
Мать ребёнка: Евсеева (Кузнецова) Евпраксия Яковлевна
Рождение ребёнка
04.02.1876
Сын: Евсеев Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: Евсеева (Кузнецова) Евпраксия Яковлевна
Рождение ребёнка
11.12.1877
Сын: Евсеев Павел
Мать ребёнка: Евсеева (Кузнецова) Евпраксия Яковлевна
Смерть
Около 1878
Причина смерти: погиб на фронте