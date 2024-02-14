Евсеева (Кузнецова) Евпраксия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева (Кузнецова) Евпраксия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1861

Муж: Евсеев Максим Иудович

Рождение ребёнка
03.08.1863

Дочь: Быкова (Евсеева) Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Евсеев Максим Иудович

Рождение ребёнка
07.07.1865

Сын: Евсеев Андрей

Отец ребёнка: Евсеев Максим Иудович

Рождение ребёнка
06.08.1866

Сын: Евсеев Емельян

Отец ребёнка: Евсеев Максим Иудович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Кузнецова (Евсеева) Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Евсеев Максим Иудович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Евсеев Семен

Отец ребёнка: Евсеев Максим Иудович

Рождение ребёнка
04.02.1876

Сын: Евсеев Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Евсеев Максим Иудович

Рождение ребёнка
11.12.1877

Сын: Евсеев Павел

Отец ребёнка: Евсеев Максим Иудович

Бракосочетание
05.09.1880

Муж: Кузнецов Иван Зотович

Смерть
Неизвестно

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