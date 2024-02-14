Евсеева (Кузнецова) Евпраксия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
03.08.1863
Дочь: Быкова (Евсеева) Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Евсеев Максим Иудович
Рождение ребёнка
07.07.1865
Сын: Евсеев Андрей
Отец ребёнка: Евсеев Максим Иудович
Рождение ребёнка
06.08.1866
Сын: Евсеев Емельян
Отец ребёнка: Евсеев Максим Иудович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Кузнецова (Евсеева) Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Евсеев Максим Иудович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Евсеев Семен
Отец ребёнка: Евсеев Максим Иудович
Рождение ребёнка
04.02.1876
Сын: Евсеев Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Евсеев Максим Иудович
Рождение ребёнка
11.12.1877
Сын: Евсеев Павел
Отец ребёнка: Евсеев Максим Иудович
Бракосочетание
05.09.1880
Смерть
Неизвестно